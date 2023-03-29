علماء الفلك فى المملكة المتحدة يكتشفون أحد أكبر الثقوب السوداء على الإطلاق

كتبت رباب فتحى

اكتشف علماء الفلك في المملكة المتحدة ثقبًا أسود هائلاً تبلغ كتلته حوالي 30 مليار مرة كتلة الشمس، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال علماء في جامعة دورهام إن الثقب الأسود العملاق كان من أكبر الثقوب السوداء التي تم اكتشافها على الإطلاق. وصف الفريق النتائج التي توصلوا إليها ، والتي نُشرت في مجلة الإخطارات الشهرية للجمعية الملكية الفلكية ، بأنها "مثيرة للغاية".

وقال المؤلف الرئيسي للبحث ، الدكتور جيمس نايتنجيل ، من قسم الفيزياء بالجامعة: "هذا الثقب الأسود بالتحديد ، الذي تبلغ كتلته حوالي 30 مليار مرة كتلة شمسنا ، هو واحد من أكبر الثقوب التى تم اكتشافها على الإطلاق وتعكس إلى أى مدى يمكن أن تتسع الثقوب السوداء نظريًا ، لذا فهو اكتشاف مثير للغاية".

وأوضحت الصحيفة أن الثقوب السوداء فائقة الكتلة هي أضخم الأجسام في الكون ، حيث تبلغ كتلتها ما بين 10 مليار و 40 مليار مرة كتلة الشمس. يعتقد علماء الفلك أنه يمكن العثور عليها في مركز كل المجرات الكبيرة ، مثل درب التبانة.

واعتبرت أن الثقوب السوداء فائقة الكتلة نادرة وبعيدة المنال ، وأصولها غير واضحة. يعتقد البعض أنها تشكلت من الاندماج المتطرف للمجرات الضخمة منذ مليارات السنين عندما كان الكون لا يزال شابًا.

استخدم الباحثون ظاهرة تُعرف باسم عدسة الجاذبية ، حيث تعمل مجرة قريبة كعدسة مكبرة عملاقة. كشف هذا عن وجود الثقب الأسود ، وهي منطقة يكون فيها سحب الجاذبية قوية جدًا بحيث لا يمكن حتى للضوء الهروب.

استخدم العلماء محاكاة الحاسوب العملاق في الجامعة والصور الملتقطة بواسطة تلسكوب هابل الفضائي لتأكيد حجمه.