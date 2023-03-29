"ضربة حظ".. استرالى يعثر على "صخرة" من الذهب بقيمة 250 ألف دولار

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أسترالى عثر على صخرة تحتوى على ذهب تبلغ قيمته حوالي 250 ألف دولار في حقول الذهب في فيكتوريا.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل عثر على "الصخرة الذهبية" ووزنها 4.6 كجم باستخدام جهاز كشف معادن غير متطور ويمكن أن يمتلكه الهواة في "المثلث الذهبي" في فيكتوريا . وعندما أخذ المنقب اكتشافه إلى متجر دارين كامب للتنقيب عن الذهب في جيلونج ، سأل صاحب المتجر: "هل تعتقد أنه يحتوي على 10000 دولار؟"، فرد عليه كامب "قل 100 ألف دولار". فقال الرجل صاحب الذهب " لكن هذا نصف الصخرة فقط ، النصف الآخر في المنزل ".

وقيم كامب الصخرة بالكامل بـ 240 ألف دولار، حيث تقترب أسعار الذهب اليوم من مستويات قياسية عالمية. بلغت كمية الذهب في الصخرة 83 أوقية.

وقال كامب "لقد كنت أبحث عن الذهب منذ 43 عامًا. إنني لم أر عينة من هذه الكمية من الذهب خلال 43 عامًا من التنقيب. ربما في خمسينيات القرن التاسع عشر كان هناك عدد قليل على الأرجح ، ولكن من منظور اليوم نادر جدًا.

وأضاف: "لقد حلمت أن أجد شيئًا بهذا الحجم بنفسي. أكبر عمليات التنقيب التي اكتشفتها على الإطلاق كانت 24 أونصة قبل 12 عامًا ".

قال كامب إن جزءًا من الحظ "المذهل" للمنقب هو أنه حقق الاكتشاف باستخدام آلة تبلغ تكلفتها 1200 دولار. وأوضح كامب إنه إذا كانت الكتلة الصلبة أعمق من 12 بوصة في الأرض حيث تم العثور عليها ، فلا يمكن أن تلتقطها سوى آلة باهظة الثمن.

واشترى كامب الكتلة الصلبة من المنقب وأطلق عليها اسم "ضربة حظ" وقال إن اختبار متعدد المقاييس أكد أن الذهب مترابط في جميع أنحاء الصخرة.

وتوقعت هيئة المسح الجيولوجي لفيكتوريا أن يكون هناك ما يصل إلى 75 مليون أوقية من الذهب غير المكتشف عبر حقول الذهب الفيكتورية الوسطى والشمالية الوسطى ، مقارنة بـ 80 مليون أوقية تم استخراجها من المنطقة منذ أيام اندفاع البحث عن الذهب قبل 170 عاما.

وقالت لين هيندل ، رئيسة فرع بنديجو لجمعية المنقبين وعمال المناجم في فيكتوريا : "إذا تم العثور على كتلة صلبة كبيرة ، فإنها دائمًا ما تخلق اندفاعًا جديدًا للذهب".