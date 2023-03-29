رئيس مركز الشهداء يتفقد أعمال تخطيط ميدان مستشفى الشهداء المركزى

تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز و مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، يرافقة محمد العربي نائب رئيس المدينة، أعمال تخطيط ميدان مستشفى الشهداء المركزى وشارع بورسعيد من خلال رسم الأسهم والعلامات الإرشادية لتحديد الاتجاهات وأماكن عبور المشاه بالميدان والشارع.

وأوضح أبو حطب، أنه تجدر الإشارة إلى أن شارع بور سعيد قد شهد خلال الآونة الأخيرة أعمال تنظيم في حركة المرور من خلال توحيد اتجاه الحركة بداية من ميدان المستشفى حتى ميدان مصطفى كامل من خلال وضع مطبات شوكية لإجبار المركبات على السير في اتجاه واحد.

وأضاف رئيس المدينة، أن تخطيط الشارع يهدف إلى تنظيم حركة سير المركبات بما يضمن السيولة المرورية وضمان سلامة المواطنين والمركبات ويحافظ على المظهر الحضارى للشارع ويوفر العلامات الإرشادية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية سواء للمواطنين أو السيارات بما يسهم في القضاء على الازدحام والاختناقات المرورية.

ويتوجه أبو حطب بخالص الشكر والتقدير للنائب علاء جعفر عضو مجلس النواب لتبرعه بالدهانات اللازمة لعملية التخطيط وإسهامه في عملية التطوير التي يشهدها الميدان والشارع خلال الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتنسيق مع العقيد محمد العدلي مدير إدارة المرور بالمنوفية بالعمل على تنظيم حركة المرور بشارع بور سعيد أهم مداخل مدينة الشهداء وأكثرها حيوية وازدحاماً حفاظاً على سلامة المواطنين والمركبات وظهور الشارع بمظهر حضارى لائق.