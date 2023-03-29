"رئاسة الحرمين" تستقبل قاصدي بيت الله الحرام بأكثر من 50 لغة عالمية

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أكدت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حرصها على الترحيب بضيوف بيت الله الحرام بحسن الرفادة وكرم الوفادة داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته، حيث تستقبل القاصدين بمختلف لغاتهم بألطف العبارات وتعريفهم بأبرز الخدمات المقدمة من الرئاسة، وتمكينهم من الوصول إليها والاستفادة منها، وذلك بأكثر من 50 لغة عالمية.



وقال وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية إن ذلك يأتي في إطار مواصلة الرئاسة ممثلة بإدارة الإرشاد المكاني باللغات بوكالة اللغات والترجمة، استقبال القاصدين والاحتفاء والترحيب بهم بمختلف اللغات العالمية ضمن مبادرة "بلغتكم نرحب بكم"، وذلك إسهامًا في حسن وفادة القاصدين وأدائهم مناسكهم وإثراء تجربتهم بيسر وسهولة خلال شهر رمضان المبارك.