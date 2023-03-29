اليوم السابع
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الداخلية تضبط شركتين سياحيتين غير مرخصتين بكفر الشيخ

الأربعاء، 29 مارس 2023 11:55 ص
الداخلية تضبط شركتين سياحيتين غير مرخصتين بكفر الشيخ تشميع -ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الداخلية من ضبط المديرين المسئولين عن شركتين سياحيتين بكفر الشيخ لقيامهما بمزاولة النشاط بدون ترخيص.
 
ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة الشركات السياحية والوقوف على مدى إلتزامها بالتراخيص والضوابط المقررة من الجهات المعنية تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط (المديرين المسئولين عن شركتين سياحيتين - الكائنتان بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بمزاولة النشاط السياحى "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.  
 
بمواجهتهما أقرا بمزاولتهما النشاط السياحى بدون ترخيص ، كما تم ضبط مجموعة من الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية

شركة سياحية

كفر الشيخ

شركة سياحية غير مرخصة



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