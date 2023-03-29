البابا تواضروس الثانى يكرم الحاصلة على ذهبية مسابقة "سحر الصداقات"

كتب: محمد الأحمدى

كرم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الطالبة ميرال نبيل لحصولها على الميدالية الذهبية في مسابقة "سحر الصداقات" التى أقيمت فى دولة أذربيجان عام 2022 .

وجاء ذلك خلال عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وعن الفائزة قال قداسته:

"ميرال نبيل نسيم نوار سعد، 14 سنة من كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بحلمية الزيتون بالقاهرة، وهي في مدرسة نوتردام بالزيتون بنات، فازت في مسابقة "سحر الصداقات" في دولة أذربيجان (من دول آسيا) حصلت على المركز الأول على مستوى العالم وحصلت على الميدالية الذهبية اشترك أكثر من 4000 متسابق في الرسم على مستوى العالم."



أعمال الطالبة ميرال



البابا تواضروس يكرم الطالبة ميرال نبيل