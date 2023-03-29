اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 مارس 2023 11:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الإفتاء: الحقنة الشرجية وما يصل للجوف عن طريق القُبُل لا يفسد الصوم

الأربعاء، 29 مارس 2023 10:55 ص
الإفتاء: الحقنة الشرجية وما يصل للجوف عن طريق القُبُل لا يفسد الصوم دار الافتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت دار الافتاء إن ما يصل إلى جوف المريض عن طريق القُبُل -كالقسطرة- أو الدُّبُر -كالحقن الشرجية- لا يفسد الصوم عند المالكية، ويجوز لمن احتاج إلى ذلك حال صيامه أن يقلِّد المالكية، ولا يفسد صومه حينئذٍ.
 
وأضافت الدار فى رسائلها اليومية فى شهر رمضان، أن المسلم في حال صومه كما أنه مطالب بالامتناع عن تناول جميع المفطرات فهو مطالب أيضًا بالإمساك عن السلوكيات المذمومة.
 
وكانت قد أكدت دار الافتاء أن الإرهاق نتيجة الصوم ليس مبررًا للتكاسل في أداء المهام الوظيفية، وتعطيل مصالح الآخرين، فالجميع مطالب ببذل جهده في أداء عمله.
 
وأضافت الدار: تُستحَبُّ مدارسة القرآن الكريم وتلاوته وختمه في رمضان؛ لما ثبت «أن جبريل -عليه السلام- كان يلقى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم في كل ليلة من رمضان فيُدارِسه القرآن»‏.
 
وتابعت: العاقل مَنِ اغتنم رمضان ليحوز خيراته ويُعتق من النيران؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفِّدت الشياطين ومردة الجن، وغلِّقت أبواب النار فلم يُفتح منها باب، وفتِّحت أبواب الجنة فلم يُغلق منها باب، وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة».
 
كما يجب على كلِّ مسلم أنْ يؤدي جميع الفرائض التي فرضها الله عليه؛ حتى يصلَ إلى تمام الرضا والرحمة من الله، وتكون صلته بالله أوثق، فمَنْ صام ولم يُصَلِّ سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه؛ كما أنَّ عليه وزر ترك الصلاة، ويلقى جزاءه عند الله.
 
وممَّا لا شك فيه أنَّ ثواب الصائم المُؤَدِّي لجميع الفرائض، والمُلْتَزِم لحدود الله أفضلُ من ثواب غيره.

دار الافتاء

الصوم

شهر رمضان

الحقنة الشرجية



الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء توضح 12 معلومة عن أحكام زكاة الفطر.. تعرف عليها

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:29 ص

قناة الناس تواصل فعالياتها الدينية خلال شهر رمضان.. وتنقل صلاة التراويح من عدة مساجد حول العالم.. دار الإفتاء توضح أمورا بين الزوجين قد تفسد الصوم.. وشوقى علام: حسن الخلق فى معاملة العباد دليل على صفاء القلب

الإثنين، 27 مارس 2023 09:46 م

دار الإفتاء: يجب على المرأة مراعاة الضوابط الشرعية عند خروجها للصلاة فى المسجد

الإثنين، 27 مارس 2023 09:31 ص

دار الإفتاء تطالب بعدم إجبار الأطفال على إكمال الصيام إلى آخر النهار

الأحد، 26 مارس 2023 02:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة