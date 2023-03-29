الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين: مركز مصر الثقافى الإسلامى يعزز مكانتها كمنارة للعلم

كتب لؤى على

أكد الشيخ الدكتور عبداللطيف محمود آل محمود عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، عن فخره واعتزازه بحضور حفل افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.

وقال إن مركز مصر الثقافي الإسلامي يعد صرحًا كبيرًا ومنارة ثقافية فكرية ودينية تؤكد مكانة مصر كمنارة للعلم والفكر الوسطي المستنير عبر مر العصور، من خلال احتضانها للأزهر الشريف كمنارة يؤمها كل راغب في العلم والفكر المستنير من شتى أرجاء العالم الإسلامي.

وأثنى الشيخ آل محمود على الإنجازات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من بناء مصر الحديثة، وفخره كمواطن عربي بالإنجازات التي تتحقق كل يوم، وثمن فضيلته دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي وإرساء دعائم الأخوة والإنسانية والتعايش والحوار بين الأديان، مؤكدًا أن قوة مصر وتقدمها من قوة وتقدم الدول العربية كافة.

وثمن المستوى الرفيع الذى بلغته العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما تشهده من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للبلدين، مؤكدا أن العلاقات البحرينية المصرية الوطيدة والمتجذرة تعد نموذجًا متميزًا يحتذى به للعلاقات العربية الأخوية، لافتا إلى اعتزاز مملكة البحرين بقيمة مصر التاريخ والحضارة وإسهاماتها المشرفة كعمق حيوي واستراتيجي لأمتها العربية والإسلامية، ومواقفها القومية البارزة والرائدة في دعم المملكة وتعزيز نهضتها، ونصرة قضايا الأمة.