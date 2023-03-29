إصابة طفلة نتيجة تناولها مبيدا حشريا عن طريق الخطأ بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الحسينية بوصول "شمس م" عمرها عامين ومقيم دائرة الحسينية مصابة بحالة إعياء، نتيجة تناولها مبيد حشري بالمنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفلة والعلاج اللازم.

فيما أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين ميكروباص، طريق المجاورة 36 بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث تصادم سيارتين ميكروباص طريق المجاورة 36 نطاق مدينة العاشر من رمضان، مما أسفر عن إصابة 4 بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.