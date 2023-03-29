أهالى قرية "أبو العراج" بسيناء يستعدون لحصاد مزارع الشعير وغرس بذور البطيخ

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت قرية أبو العراج جنوب مركز الشيخ زويد بشمال سيناء، طفرة فى زيادة المساحات الزراعية خلال هذا العام، ونجح الأهالى فى زراعة مساحات موسمية على مياه الأمطار بينها الشعير الذى يستعدون لحصاده، بينما انطلقوا فى غرس بذور البطيخ.

قال "حسين سبيتان"، رئيس قرية ابوالعراج، إن القرية شهدت هذا العام تنفيذ الأهالى زراعات موسمية مثل الشعير والقمح على مياه الأمطار، لافتا إلى أنه تم زراعة ما يقارب من 500 فدان فدان من الشعير، وما يقارب من 800 فدان من البطيخ يجرى الآن زراعتها بجهود المزارعين من أهل القرية، وعددهم يزيد عن 350 مزارعا.

أضاف أنه إلى جانب الزراعات الموسمية، انطلقت فى القرية زراعة الأشجار المثمرة وأهمها اللوز والزيتون والعنب والتين، وتم تطعيم مساحات من أشجار اللوز لتحويله لخوخ بلدى، وشجع المزارعين على هذا النشاط زيادة معدلات نسب الأمطار هذا العام.

وأوضح رئيس قرية ابوالعراج، أن القرية تقع جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، وتضم تجمعات القرية الأم، وتجمع أبو سرور، وتجمع اسعيد وأبو هولى وتجمع العرجانى والعطيات، وتجمع السطاحى، وتجمع المحاربة الجغامين، وتجمع البراوى أبو زيتون.

ولفت إلى أن مؤسسات الدولة دعمت القرية بالعديد من الخدمات لمساعدة الأهالى، ومن بينها إنشاء 3 آبار حكومية، وبئر مياه بخزان علوى، وتم إعادة تأهيل وإنشاء 20 بئرا بجهود المزارعين، فيما ساندت الجمعيات الأهلية بالتعاون مع محافظة شمال سيناء بتركيب 6 طلمبات مياه، وهى طلمبة قدرة 15حصان، وطلمبة قدرة 5'7 حصان، و4طلمبات قدرة 5'3 حصان، واستلام شتلات لوز من مشتل بحوث الصحراء لتوزيعها على بعض المزارعين، كما أنه جارى إنشاء محطة تحلية صغيرة لأهالى القرية عن طريق احدى مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع مجلس مدينة الشيخ زويد والجهات المختصة.

وقال "الشيخ سلام ابوالعراج"، من رموز القرية، إن الأهالى يعد النشاط الرئيسى لهم الزراعة، ويعملون بجد واجتهاد كلا يسابق الوقت لاستصلاح أرضه وتعميرها فى ظل أجواء آمنة مستقرة، وأنهم إلى جانب دورهم فى تعمير الأرض وتخضيرها لتنتج محاصل منوعة.



الاستعداد لحصاد الشعير



الاهالى يعملون بالزراعة



تطعيم اللوز وتحويله لخوخ



جانب من الزراعات



زراعات بكل انحاء القرية



زراعة البطيخ الصيفى



زراعة التين



زراعة خضروات



زهور الخوخ



كروم الخوخ_1



مزارع الشعير_1



مزارع بالقرية



مزارع زيتون_1



مزارع شعير



مزراع الخوخ_2



مساحات زراعية بقرية ابو العراج



