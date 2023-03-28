3 قضايا يناقشها رئيس الحكومة الإسبانية مع الرئيس الصينى خلال زيارته لبكين

فاطمة شوقى

يزور رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز ، الصين ، يومى 30 و31 مارس، وتعتبر العلاقات الثنائية ، وتحديد الأهداف التي ستطورها إسبانيا عندما تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2023 ومعرفة المزيد عن موقف الصين من الحرب في أوكرانيا. هي القضايا الرئيسية الثلاث التي يعتزم بيدرو سانشيز مناقشتها مع رئيس الصين شى جين بينج.

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن سانتشيز يتجه لزيارة الصين بعد دعوة الرئيس الصينى له، الذى اكتسب مكانة بارزة فى الأسابيع الماضية فى محاولة للتفاوض مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للسلام وإنهاء الحرب فى أوكرانيا، وذلك من خلال خطة مكونة من 12 نقطة اقترحتها الصين لتحقيق هذا الهدف.

ويرى الاتحاد الأوروبي ككل أن الصين لاعب رئيسي في تحقيق وقف إطلاق النار فى أوكرانيا ، و لهذا السبب ، طلبت السلطات ، مثل الممثل الأعلى لاتحاد الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيبى بوريل ، من البلاد استخدام هذا التقارب مع موسكو للتفاوض على إنهاء الصراع.

ولفتت الصحيفة لوجود روابط بين اسبانيا والصين تعود لسنين مضت فكلا البلدين متحدان من خلال 50 عامًا من العلاقات الدبلوماسية وبعض العلاقات التي تعود إلى 9 مارس 1973.

من الناحية الاقتصادية ، تبرز الصين باعتبارها الشريك الرئيسي لإسبانيا في آسيا والوجهة الرئيسية للصادرات الإسبانية في المنطقة ، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المكتب الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في بكين.

كما اعترفت وزارة الخارجية الإسبانية ، تتميز التجارة الثنائية بين البلدين بـ "عجز مزمن". على سبيل المثال ، في عام 2020 ، بلغت الصادرات إلى الصين 8،169 مليون يورو (حوالي 8،800 مليون دولار) ، في حين بلغت الواردات 29333 مليون يورو (حوالي 31،650 مليون دولار).

وشملت المنتجات الرئيسية المستوردة من الصين في عام 2020 معدات الاتصالات ، وآلات معالجة البيانات والمعلومات ، والترانزستورات وأجهزة أشباه الموصلات المماثلة ، والمواد والمعدات الرياضية ، والبطاريات الكهربائية.

أما عن الوجود الأيبري ، فهناك ما يقرب من 600 شركة إسبانية تأسست في الصين ، والعديد منها صغير يسعى إلى تطوير صادراتها في قطاعات الإلكترونيات والطاقة والمنسوجات والاتصالات وغيرها. ومع ذلك ، هناك أيضًا جهات أخرى ذات حجم أكبر واعتراف داخلي.