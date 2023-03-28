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1.2 طن من الكوكايين.. رئيس السلفادور يعلن ضبط أكبر كمية مخدرات فى تاريخ البلاد

الثلاثاء، 28 مارس 2023 03:23 م
1.2 طن من الكوكايين.. رئيس السلفادور يعلن ضبط أكبر كمية مخدرات فى تاريخ البلاد رئيس السلفادور نايب بوكيلى
فاطمة شوقى

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أبلغ رئيس السلفادور، نايب بوكيلى، أن سلطات بلاده ضبطت 1.2 طن من الكوكايين فى قارب كان ينقل ثلاثة أشخاص من الجنسية الكولومبية عبر المياه السلفادورية، وهذه الكمية تقدر بقيمة 30 مليون دولار، وهى أكبر شحنة مخدرات يتم ضبطتها فى تاريخ البلاد، حسبما قالت صحيفة "السلفادور".
 
وقال بوكيلى على صفحته الخاصة بتويتر: "لقد عثرت قوتنا البحرية على طاقم مكون من 3 أفرد من الجنسية الكولومبية، وكان يحمل معه ما يقرب من 1.2 طن من الكوكايين تقدر قيمتها بحوالى 30 مليون دولار".
 
وأكد رئيس السلفادور  على شبكات التواصل الاجتماعي، أن هذه هى أكبر عملية مصادرة للمخدرات غير المشروعة من الساحل السلفادوري تم إجراؤها في كل التاريخ. وأضاف بوكيلى "أصبحت هذه أكبر عملية ضبط مخدرات من الساحل في تاريخ السلفادور (963 كيلومترًا)".
 
 

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