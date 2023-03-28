وكيل تعليم الغربية يكرم الطلاب والأخصائيين المتميزين في المكتبات

الغربية - عادل ضرة

كرم اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جميع الطلاب والمعلمين والموجهين الذين شاركوا في مسابقات فرسان القراءة حياة كريمة، والأخصائي المثالى، والمشروع الوطني، وتحدى القراءة العربى، ومسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية، وأفضل مدرسة في تحدى القراءة العربى، لـ 165 طالبًا وأخصائي مكتبات، وذلك في الحفل الذي أقيم بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الزراعية بطنطا، بحضور الدكتور السيد العراقى، مدير عام الشئون التنفيذية، و إيمان عبد المعز، مديرعام إدارة شرق طنطا التعليمية، وادمنال المحمودى، موجه عام المكتبات بالمديرية، و حسين الجبالي، موجه عام اللغة العربية، وتامر فؤاد، موجه أول المكتبات بالمديرية.

وخلال الحفل، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للشئون التنفيذية، وللتوجيه العام للمكتبات، على الجهد المبذول في تحقيق العديد من المراكز على مستوى الجمهورية، متمنياً المزيد من التقدم والنجاح.

ثم كرم وكيل الوزارة بتكريم رضا سلامة، الحاصل على المركز السادس الجمهورى فى مسابقة "المشروع الوطنى" الدورة الثانية، وتم تكريم الطالب عماد صابر، لفوزه بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية فى تحدى القراءة العربى، كما تم تكريم إدارة غرب المحلة لحصولها على المركز الأول الجمهورى، وإدارة سمنود لحصولها على المركز الثانى الجمهورى، وإدارة غرب طنطا لحصولها على المركز الثالث جمهورى فى مسابقة المكتبات النموذجية، ثم قدم شهادات التقدير والدروع والميداليات لجميع الطلاب والأخصائيين والموجهين والتوجيه العام للمكتبات، للمراكز المحققة والمشاركات الفعالة على مستوى الجمهورية.