اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الداخلية الفرنسى يتهم تيارات اليسار بالحقد على الشرطة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:00 م
وزير الداخلية الفرنسى يتهم تيارات اليسار بالحقد على الشرطة الشرطة الفرنسية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين تيارات اليسار بالحقد على الشرطة، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وأثار استخدام الشرطة الفرنسية، خراطيم المياه، لتفرقة المتظاهرين الذى خرجوا فى اليوم العاشر للتظاهر والاحتجاج ضد قانون اصلاح التقاعد، غضب الكثير من الفرنسيين، ومتخصصى المناخ، بسبب الجفاف الذى تعانى منه فرنسا خلال الفترة الأخيرة، مع نقص تساقط الأمطار.

ونشرت صحيفة 20 دقيقة الفرنسية، تقريرًا حول ما إذا كان استخدام"خراطيم المياه" ، من بين الضروريات فى التظاهرات أم يمكن الاستغناء عنها.                                
وذكر التقرير أنه وفى مواجهة نقص كبير في هطول الأمطار في جميع أنحاء فرنسا، وفي مواجهة مستوى مقلق من المياه الجوفية، كما رفعت المدن الفرنسية حالة الطوارئ لمواجهة الجفاف، ودعت السكان إلى إظهار الاقتصاد في استخدامهم للموارد، ومع ذلك، تحتوي كل مركبة على خزان بسعة 4000 إلى 10000 لتر من مياه التخزين، "قابلة لإعادة الملء" بفضل صنابير إطفاء الحرائق.                   
 
ويؤكد سيباستيان مالزيو، نائب رئيس الأركان، أن استخدام خراطيم المياه بتوجيه من الأمن الجمهوري، وإذا كان من الممكن استخدامها منذ عام 2010، لإخماد بدايات الحريق، فهي تستخدم بشكل أساسي "لتفريق المتظاهرين أثناء العمليات للحفاظ على النظام".
 
وأضاف سباستيان أن تأثير قطرات المياه والستائر المائية وفوق كل شيء الرش يعتبر مثل طائرة نفاثة قوية ولكنها غير مباشرة ، وتبدو كأن الأمطار تسقط على الناس، وتحقق الهدف المنشود هو التأثير الرادع والارتداد، دون إحداث أذى، كما أنه فعال للغاية، وباستخدامه قليلا ، فإنه يجعل من الممكن خلق مسافة تتراوح بين 15 و 30 مترا ، دون إصابة رجالنا أو المتظاهرين.
 

فرنسا

الشرطة الفرنسية

مظاهرات فرنسا

الاحتجاجات فى فرنسا

قانون التقاعد فى فرنسا



الموضوعات المتعلقة

فرنسا: ماكرون مستعد للتشاور مع النقابات.. وتعليق إضراب عمال النظافة بدءً من الغد

الثلاثاء، 28 مارس 2023 03:30 م

فرنسا.. الشرطة تداهم 5 بنوك بسبب اتهامات باحتيال ضريبى وغسيل أموال

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:15 م

فرنسا..تواصل الاحتجاجات لليوم الـ10.. ووزير الداخلية يحذر من مخاطر حقيقية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:47 ص

الاحتجاجات تجتاح أوروبا.. "الإضراب الكبير" فى ألمانيا الأول منذ عقود.. شلل كامل للنقل وتوقف 4 مطارات.. مخاوف من نشر العنف فى احتجاج "نظام التقاعد" فى فرنسا.. ومظاهرات فى مدريد ضد خفض الرعاية الصحية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة