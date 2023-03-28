نقابة الخدمات العامة البريطانية تعلن إضرابا بمشاركة 133 ألف موظف فى 28 أبريل

كتبت رباب فتحى

استمرارا لسلسلة الإضرابات فى المملكة المتحدة منذ نهاية العام الماضى، قالت نقابة الخدمات العامة والتجارية البريطانية (PCS) إن أعضائها سيضربون طوال شهر أبريل ، بما في ذلك إضراب شامل آخر من قبل 133 ألف موظف مدني وعمومي في 28 أبريل، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

يأتي ذلك بعد أن اتخذت الحكومة في السابق خطوات لإنهاء الإضرابات في قطاعي النقل والصحة بعروض رواتب منقحة، لكن بعض نقابات الخدمة المدنية تخشى أن يتخلف أعضائها عن الركب.

ويشترك أعضاء النقابة فى الإضراب الصناعى بشأن الرواتب والمعاشات التقاعدية وشروط التسريح والأمن الوظيفي ، حيث بدأ العمال في مكتب الجوازات إضرابًا لمدة خمسة أسابيع حتى 6 مايو.

وأوضحت الصحيفة أنه سبق أن نظمت نقابة الخدمات العامة والتجارية إضرابًا للعمال من 123 دائرة حكومية في 15 مارس.

قال مارك سيروتكا، الأمين العام للنقابة: "أعضاؤنا لا يتراجعون في هذا النزاع. يجب على الوزراء الانتباه إلى أننا نصعّد إجراءاتنا وأنهم بحاجة إلى حل النزاع عن طريق وضع الأموال على الطاولة."

وأضاف "نحن نعلم أن الإضرابات قد تسببت بالفعل في اضطراب خطير. ستؤدي الإضرابات الجديدة ويوم العمل الوطني الآخر إلى زيادة الضغط على الحكومة التي ترفض الاستماع ".