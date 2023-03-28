وذكرت الخارجية البيلاروسية- في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن التعاون العسكري مع روسيا يجري وفق اتفاق صارم بالقانون الدولي، مشيرة إلى اضطرار مينسك إلى اتخاذ إجراءات جوابية؛ لتعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية في ظل تعزيز قدرات دول الناتو قرب الحدود البيلاروسية.

وأوضحت أنه إضافة إلى تلك الإجراءات تواجه مينسك الضغوطات السياسية والاقتصادية والتدخل في شئون البلاد الداخلية، مشددة على أن تلك الإجراءات الغربية تمثل خطرا على الأمن القومى البيلاروسى.