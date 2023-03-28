ممثل البنتاجون أمام الكونجرس: ليس لدينا رؤوسا حربية نووية جديدة

كتب- وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أنه ليس لديها رؤوس حربية نووية جديدة في الخدمة لكنها تعمل على تحديثها.

وقال رئيس برنامج الأنظمة الاستراتيجية في البحرية الأمريكية، جون وولف، في جلسة استماع في الكونجرس ردا على تعليقات أحد المشرعين بأن روسيا والصين تطوران قدرات نووية جديدة، سأل عضو الكونغرس عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها مثل هذه تحت تصرفها، أجاب: "أقول لا... بصرف النظر عن الرأس النووي " W-93 Mark 7"، الذي سيكون الإصدار الثالث للرأس الحربي الذي تمتلكه البحرية، وينصب تركيزنا على تحديث الرأس الحالي".

ووفقا لموقع سبوتنيك الروسي، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.

وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24"، إن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروسيا، وسيصبح جاهزًا ابتداء من يوليو المقبل.

وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل نفس الشيء الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.