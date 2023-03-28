محافظ الفيوم يكلف المسؤولين بتركيز الجهود على ثلاث مراكز للتعامل مع الكثافة السكانية

كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم ، المسؤولين بمتابعة الأعمال الخاصة بالقضية السكانية من كل جهة ممثلة ب المجلس الإقليمي بالسكان ، خلال عام 2022م، وما تحقق إنجازه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023م، مع التركيز على مراكز وقرى إطسا، وأبشواي، وطامية، لارتفاع معدلات الزيادة السكانية بهم.

كما كلف "الأنصاري"، بحسب بيان صحفي، اليوم، خلال اجتماع ترأسه، للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، برصد ما نُفذ من تدخلات بكل قرية من قرى المراكز الثلاثة على حده، لتحديد الرؤية لعمل التدخلات اللازمة خلال المرحلة المقبلة، لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، وإعداد التدخلات الاجتماعية المؤثرة، وتحديد المستهدفين، وتكثيف البرامج التوعوية، وتحليل دلات المؤشرات السكانية على مختلف محاورها، مع مراعاة التمكين الإقتصادي للمرأة بتوفير الدعم اللازم من خلال التدريب، والمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر.

وشدد، على وضع برامج أكثر توجيهًا خلال المرحلة المقبلة، للحد من الزيادة السكانية، من خلال بحث أسباب تلك الزيادة، لتحديد نوع التدخلات اللازمة لها، موجهًا مسؤولي الصحة، وفرع ثقافة الفيوم، لإعداد رسائل توعوية من خلال تنفيذ مسرحيات تمثيلية للفئات المستهدفة بالأماكن ذات الزيادة السكانية، مع مراعاة ظروف الفئات المستهدفة الحياتية، وثقافتهم، ومستوى تعليمهم، وتحديد أسلوب التوعية المناسب لتحقيق أهدافها الإيجابية تجاه المشكلة السكانية المراد مواجهتها.

وأشار، إلى أنه سيعقد اجتماع الأسبوع القادم، بحضور ممثلي المجلس الإقليمي للسكان، والمجلس الإقليمي للصحة بالفيوم، مع ضم ممثل عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، لوضع خطة العمل خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لمجابهة الزيادة السكانية.