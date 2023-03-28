اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 مارس 2023 05:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

متظاهرون يشعلون الحرائق خلال احتجاجات فى مدينة بوردو الفرنسية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 04:44 م
متظاهرون يشعلون الحرائق خلال احتجاجات فى مدينة بوردو الفرنسية مظاهرات فرنسا -أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشعل محتجون حرائق فى مدينة بوردو الفرنسية، خلال تظاهرات على قانون التقاعد، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

 

وفى الوقت نفسه، شهدت مدينة ليون، جنوبى البلاد، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.

 

وكانت قد قالت الحكومة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون مستعد للتشاور مع النقابات بمجرد أن تحسم المحكمة الدستورية موقفها من القانون، بحسب موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

 

وأضافت أنها ليست بحاجة لوساطة كى تتحاور مع الجهات المعنية بقانون التقاعد.

 

ومن جانبها، قررت النقابات تعليق إضراب عمال النظافة في باريس ابتداء من الغد.


فرنسا

مظاهرات فرنسا

حرائق

مدينة بردو الفرنسية

قانون التقاعد



الموضوعات المتعلقة

فرنسا: ماكرون مستعد للتشاور مع النقابات.. وتعليق إضراب عمال النظافة بدءً من الغد

الثلاثاء، 28 مارس 2023 03:30 م

فرنسا.. الشرطة تداهم 5 بنوك بسبب اتهامات باحتيال ضريبى وغسيل أموال

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:15 م

فرنسا..تواصل الاحتجاجات لليوم الـ10.. ووزير الداخلية يحذر من مخاطر حقيقية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:47 ص

الاحتجاجات تجتاح أوروبا.. "الإضراب الكبير" فى ألمانيا الأول منذ عقود.. شلل كامل للنقل وتوقف 4 مطارات.. مخاوف من نشر العنف فى احتجاج "نظام التقاعد" فى فرنسا.. ومظاهرات فى مدريد ضد خفض الرعاية الصحية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة