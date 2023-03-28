متظاهرون يشعلون الحرائق خلال احتجاجات فى مدينة بوردو الفرنسية

وكالات

أشعل محتجون حرائق فى مدينة بوردو الفرنسية، خلال تظاهرات على قانون التقاعد، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وفى الوقت نفسه، شهدت مدينة ليون، جنوبى البلاد، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وكانت قد قالت الحكومة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون مستعد للتشاور مع النقابات بمجرد أن تحسم المحكمة الدستورية موقفها من القانون، بحسب موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وأضافت أنها ليست بحاجة لوساطة كى تتحاور مع الجهات المعنية بقانون التقاعد.

ومن جانبها، قررت النقابات تعليق إضراب عمال النظافة في باريس ابتداء من الغد.