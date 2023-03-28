ما مرض الثعلبة؟.. تعرف على الأسباب

كتبت نهير عبد النبى

تصيب الثعلبة 2٪ من سكان العالم وعلى الرغم من أنه لا يسبب ألمًا جسديًا أو يجعلك تشعر بالمرض ، إلا أنه يمكن أن يكون مرضًا نفسيًا مدمرًا. ينطوي مرض المناعة الذاتية هذا على تساقط الشعر حول فروة الرأس والوجه وأجزاء من الجسم و يمكن أن يأتي في أي وقت ، دون سابق إنذار.

وحسب ما ذكره موقع healthهناك أدوية وكريمات تقليدية يصفها الأطباء عادة للمساعدة في إعادة نمو الشعر. لكن معظمها لها آثار جانبية ولا تؤدي إلا إلى نمو مؤقت للشعر.

هناك أيضًا علاجات طبيعية لتساقط الشعر تساعد على تعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهاب وتصحيح نقص المغذيات التي قد تجعل الحالة أسوأ.

يبدأ ظهور داء الثعلبة عادة عندما يكون عمر الشخص بين 20 و 40 سنة. لكن أعراض المرض يمكن أن تحدث في أي عمر.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض الثعلبة البقعية ما يلي:



تساقط الشعر

أكثر مناطق تساقط الشعر شيوعًا هي فروة الرأس. يعاني المرضى أحيانًا من تساقط الشعر في مناطق أخرى من الجسم ، مثل اللحية والحواجب والرموش. تشير الدراسات إلى أنه عندما تظهر على المرضى أعراض داء الثعلبة في وقت مبكر من الحياة ، فإنهم يعانون من تساقط شعر أكثر حدة هذا صحيح بشكل خاص إذا بدأ تساقط الشعر خلال العقدين الأولين من الحياة.

القلق والاكتئاب

الأشخاص المصابون بداء الثعلبة معرضون أيضًا لخطر القلق والاكتئاب. تشير الدراسات إلى أنه من بين مرضى الثعلبة البقعية ، تظهر علامات الاكتئاب لدى 38-39٪ منهم ، و 39-62٪ منهم يعانون من اضطراب القلق العام يمكن أن تتطور هذه الاضطرابات النفسية قبل أو بعد ظهور أعراض داء الثعلبة حوالي نصف الحالات تحدث بعد ظهور الأعراض.

الأسباب وعوامل الخطر



يعتقد العلماء أن مجموعة من الجينات قد تؤهب الشخص للإصابة بالثعلبة ولكن على عكس بعض الأمراض الوراثية ، من غير المحتمل أن يرث الطفل فعليًا جميع الجينات اللازمة لتهيئته للإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

وفقًا لمراجعة منهجية نُشرت في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية والتحقيقات ، حيث جمع الباحثون بيانات من جميع الدراسات المنشورة باللغة الإنجليزية خلال فترة 51 عامًا والتي ارتبطت بالثعلبة البقعية ، أبلغ من صفر إلى 8.6 في المائة من مرضى داء الثعلبة عن تاريخ عائلي. من المرض.

تشير الدراسات التي أجريت على توائم متطابقة إلى أن العوامل البيئية تلعب أيضًا دورًا في تطور داء الثعلبة. قامت دراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بتقييم 11 مجموعة من التوائم المتطابقة وثلاث مجموعات من التوائم الأخوية لتحديد معدل التوافق مع داء الثعلبة. وجد الباحثون أن هناك معدل توافق بنسبة 55 في المائة للتوائم المتطابقة وصفر في المائة للتوائم الأخوية.

هذا يدعم المكون الجيني باعتباره سبب داء الثعلبة. لكنها ليست 100 في المائة ، لذلك يجب أن تلعب المحفزات البيئية أيضًا دورًا في تطور المرض. تتضمن بعض العوامل البيئية التي قد تلعب دورًا في الإصابة بالثعلبة البقعية الالتهابات الفيروسية والضغط النفسي والصدمات.

يعتقد العلماء أن العوامل البيئية تديم الاستجابة الالتهابية التي تتفاعل مع بصيلات شعرك وتزيد من استجابة الجسم المناعية. يؤدي هذا التفاعل إلى العمليات التي تؤدي إلى تساقط الشعر.

لتوضيح ذلك بشكل أكبر ، يشير العلماء إلى الدورة الموسمية للمرض وزيادة الانتكاسات في أوائل الربيع ، أي عندما يكون هناك زيادة في العدوى الفيروسية. تظهر الأبحاث أيضًا أن الأشخاص الذين لديهم أحد أفراد العائلة مصابًا بأمراض المناعة الذاتية الأخرى ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو مرض السكري من النوع 1 أو الذئبة أو مرض أديسون أو مرض الغدة الدرقية ، لديهم خطر متزايد للإصابة بالثعلبة البقعية.