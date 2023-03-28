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كنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج تصدر تنويها حول سر مسحه المرضى

الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:15 ص
كنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج تصدر تنويها حول سر مسحه المرضى كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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أصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس في سوهاج والمنشاة والمراغة، بيانا بشأن قنديل سر مسحة المرضى بمناسبة قرب نهاية الصوم المقدس.

وذكرت المطرانية في بيانها "الأبناء الأحباء شعب إبراشية سوهاج والمنشاه والمراغة، سيقام بقداسات يوم الجمعة القادم الموافق 31 مارس نأخذ بركة سر مسحة المرضى (القنديل) بمناسبة قرب نهاية الصوم المقدس وتكون مواعيد القداسات كالتالى كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس

القداس الأول من 6 إلى 10 صباحاً.

القداس الثانى من 11 إلى 3 مساء.

كنيسة القديسين مارمرقس والبابا أثناسيوس.

قداس من 6 إلى 10 صباحاً.

كنيسة الأنبا شنودة.

قداس من 6 إلى 10 صباحاً.

سر مسحة المرضى
سر مسحة المرضى

 

 


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