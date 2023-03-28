شاهد صورة إيصال "الكهرباء" الجديد بعد إلغاء طباعة الفاتورة

كتبت رحمة رمضان

تمكنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ممثلة في اﻹدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بالشركة، من تعميم تجربة التحصيل المميكن وإلغاء طباعة فواتير استهلاك الكهرباء بنطاق الشركة منذ أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يصل نسبة التحصيل الممكين فى يونيو المقبل إلى 100%، حيث يتم تحصيل قيمة فاتورة الكهرباء من خلال إيصال يتم طباعته أمام المشترك من مكينة الدفع الإليكتروني التى يحملها محصل شركة الكهرباء.



وفيما يلى أهم المعلومات عن التحصيل المميكن:

1- بدأت الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تنفيذ المشروع التجريبى بنطاق الإدارة العامة و الغاء فواتير الكهرباء الورقية نهائيا فى يونيو المقبل.

2- تم استبدال فواتير الاستهلاك المطبوعة بوحدات الدفع المميكن الكترونيا فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى و ذلك بدأ من فاتورة أكتوبر الجارى.

3- تقوم فكرة المشروع على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض تكاليف التشغيل و طباعة الفواتير.

4- توفر وحدات الهاند هيلد المحمولة فى عملية تحصيل فواتير الكهرباء طرق دفع متعددة وفقا لرغبات العملاء واحتياجاتهم والتى تتمثل فى امكانية التحصيل النقدى او عن طريق الفيزا أو عن طريق الشيكات بالإضافة إلى امكانية التحصيل عن طريق أوامر الدفع.

5- تتيح ماكينات الدفع الالكترونى الجديدة التعامل مع كافة الانظمه داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال ابلكيشن موحد تم الاشراف عليه مع شركة فورى ونستطيع الان تحصيل كافة فواتير عملاء العدادات الميكانيكية والديجيتال و العدادات الذكية وشحن العدادات مسبقة الدفع لصغار المشتركين وكبار المشتركين .

6- من المقرر أن يتم التوسع تدريجيا بداء من الشهر القادم ليتم تعميم المشروع على جميع فروع الشركة من خلال خطة زمنية تم اعدادها من خلال الادارة العامة لخدمات الاصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع المسئولة عن المشروع.