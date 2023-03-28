شاهد النجوم يصعدون جبل الطويلات بأرض سيناء "دهب" لغناء إعلان بنك مصر

كالعادة بنك مصر يعطى جرعة تفاؤل ويشعل الحماس من جديد بأغنية (جوايا نور مينطفيش) بكلمات ومعانٍ نحتاجها جميع فى هذا الوقت.

ويقدم حمزة نمرة بشكل جديد لأول مرة فى إعلان تليفزيونى، وقد انضم هذا العام لهذا العمل الكبير مقدما مفاجأة مدوية لجمهوره العاشق لفنه، تقديرا منه لأهمية وتأثير هذا العمل فى رفع الروح المعنوية للجميع.

ومن الملفت للنظر ظهور الفنانين بسيناء مصر أرض المناجاة على جبل الطويلات بأرض سيناء (دهب)، ويعد من أحد المزارات الجاذبة للسياحة الأجنبية الوافدة.

وقد تم شرح معنى تسميه سيناء أرض التجلى لأنها المكان الوحيد الذى تجلى به رب الكون على جبل موسى كرسالة واضحة أنه فى ظل الأزمات التى تجتاح العالم يتطلب مناجاة الخالق -سبحانه وتعالى- ودعوة للتفاؤل بأن الله قد اختار مصر للتجلى على أرضها وأنه لن يضيعها أبدا مهما كانت الظروف التى يمر بها العالم.

ومن الجدير بالذكر أن جبل الطويلات يتطلب صعوده ساعه ويتطلب صعود جبل موسى ست ساعات مع ارتداء أحذية متخصصة.