سقوط 3 مستريحين استولوا على 14 مليون جنيه من مواطنين بسوهاج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإستيلاء على قرابة 14 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها مقابل أرباح متفق عليها.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن ضبط شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج، لقيامهما بالنصب والإحتيال على 12 شخص مقيمين بمحافظة سوهاج، عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال الإستثمار العقارى وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامى من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (8,4 مليون جنيه)، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، لقيامه بالنصب والإحتيال على 5 أشخاص مقيمون بمحافظة سوهاج عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (5,5 مليون جنيه)، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.