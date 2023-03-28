سر رائحة الدخان فى واشنطن.. "ذا هيل" تكشف التفاصيل

كتبت : نهال أبو السعود

أبلغ العديد من السكان في واشنطن العاصمة يوم الاثنين عن رائحة دخان، والتي يقول الخبراء إنها مرتبطة على الأرجح بحريق هائل كبير في ولاية كارولينا الشمالية.

شاركت إدارات مكافحة الحرائق في العاصمة وشمال فيرجينيا وجنوب ماريلاند على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تلقت تقارير متعددة عن رائحة دخان لكنها لم تحدد أي حريق محلي أو حدث مرتبط بالرائحة.

قال بريان لاسورسا، خبير التنبؤات في مكتب التنبؤات الجوية في بالتيمور واشنطن التابع لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) ، لموقع ذا هيل أن الرائحة مرتبطة على الأرجح بحريق امتد إلى أكثر من 5000 فدان في شرق ولاية كارولينا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقالت خدمة غابات نورث كارولينا إنه حتى مساء الأحد ، تم احتواء ما يسمى بحريق المنتجع الأخير في مقاطعة تيريل الريفية والذي استمر حوالي ساعتين جنوب فيرجينيا بيتش بنحو الثلث.

كما قال مدير مدينة العاصمة كيفن دوناهو في تغريدة بعد ظهر يوم الاثنين: "نظرًا لأن السكان في منطقة العاصمة يشمونها ، فمن المحتمل أنها قادمة من حرائق الغابات في ولاية كارولينا الشمالية".

قال لاسورسا إن مزيجًا من تحولات الرياح والسرعة المنخفضة يحمل الدخان شمالًا ويمنعه من التشتت وقال إن أنماط الرياح المهدئة بدات في الوقت نفسه، تشير خريطة مؤشر جودة الهواء التفاعلي (AQI) التابع لوكالة حماية البيئة (EPA) إلى مؤشر جودة الهواء "المعتدل" في تلك المنطقة بالنسبة للجسيمات الدقيقة (PM2.5) وهي جزيئات صغيرة ناتجة عن ملوثات، ويشير AQI المعتدل إلى قيمة من 51 إلى 100، وهو نطاق مقبول لمعظم الناس، ولكنه يمكن أن يشكل مخاطر على السكان المعرضين للخطر.