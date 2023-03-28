رصد أهلة الشهور القمرية يتم بجهود مشتركة بين 5 وزارت

كتبت أسماء نصار

قال المهندس أيمن شديد رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية و الري ، إن رصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية ومن ضمنها هلال شهر رمضان المعظم يتم بجهود مشتركة بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية ووزارة الأوقاف.

وأضاف شديد أنه من ضمن أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة التي ينظمها قرار إنشاؤها والخاصة بمسئوليتها في إجراء الحسابات الفلكية لرؤية الشهور العربية ومواقيت الصلاة.