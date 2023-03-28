رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يشيد بالدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية

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أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء بالدور الذي تمارسه مصر في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود والتحرك الدولي نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وتوقف الهجمات الشرسة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، بمدينة رام الله، مع سفير مصر لدى فلسطين إيهاب سليمان، لإطلاعه على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية.



من جهته، أكد سليمان موقف مصر الثابت والداعم لفلسطين بكل النواحي وعلى المستويات كافة، مُشددًا على حق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال.