جهات التحقيق تستجوب نصابة استولت على أموال مواطنين بزعم توظيفها

وتواجه النيابة المتهمة بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن تلقيها مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بلغت نحو ما يقرب من مليون ألف جنيه .

وأضافت التحريات بأن المتهمة قامت بالاستيلاء على الأموال وزعمت توظيف الأموال في مجال تجارة المفروشات مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سيدة لقيامها بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها نحو 825.000 " ثمانمائة وخمسة وعشرون ألف جنيهاً " ، لتوظيفها فـى مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس وقاعات الأفراح، مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.