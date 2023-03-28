ترقبوا.. عطارد والزهرة وأورانوس والمريخ فى تجمع نادر يزين السماء الليلة

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد وقت قصير من غروب الشمس اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 خمسة كواكب تزين الأفق الغربي أربعة منها مرئية بالعين المجردة، حيث سيشكل المشتري و عطارد والزهرة و أورانوس والمريخ قوسًا بجانب القمر .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه لرصد جميع الكواكب الخمسة في وقت واحد فيجب أن يكون الرصد من موقع مظلم، وأن يكون الأفق مكشوف بالكامل.

البداية بكوكب الزهرة والذي سيظهر بمجرد أن تغرب الشمس كألمع بقعة ضوء يبلغ لمعانها (-3.9) ، لقد التقى هذا الكوكب بأجسام أخرى في هذه المنطقة من السماء، أولاً كان له اقتران رائع بالمشتري قبل بضعة أسابيع عندما فصل بينهما مسافة نصف درجة وظهرا كنجم ثنائي في سماء المساء، ثم اقتران القمر به في 24 مارس إضافة إلى احتجاب الكوكب مؤقتًا(نهارا) في أجزاء من الوطن العربي.

سيستمر كوكب الزهرة في الارتفاع في سماء المساء خلال شهري أبريل ومايو لذلك لا تفوتوا الفرصة برؤية هذا الكوكب الساطع.

أما كوكبي المشتري وعطارد سيكون من الصعب رؤية لأنهما سيكونان قريبين جدًا من الأفق لذلك للحصول على أفضل فرصة لرؤية هذه الكواكب يجب الابتعاد عن اضواء المدن إلى مكان مظلم مع عدم وجود مباني أو جبال تحجب غروب الشمس وقد تكون هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية المشتري وعطارد في هذا التجمع الكوكبي.

كوكب المشتري يقترب حاليًا من اقترانه الشمسي مما يعني أنه سيمر قريبًا خلف الشمس من منظورنا على الأرض لذلك سيبدو وكأنه ينخفض في الافق الغربي كل يوم.

عطارد سيلتقي بالمشتري في هذا اليوم في حالة اقتران ، وبعد ذلك سيتبادلان الأماكن حيث سيكون المشتري هو الأقرب إلى الأفق من كوكب عطارد، وهذه هي الفرصة الأخيرة لرؤية المشتري قبل أن يمر خلف الشمس، وسيظل بعد ذلك مطموساً في وهجها لعدة أسابيع ثم سيعود المشتري إلى الظهور في سماء الفجر، بالنسبة لأورانوس فهو ظاهرياً بالقرب من الزهرة لكن هناك حاجة إلى تلسكوب او منظار لرؤية الكوكب لأنه خافت حيث يبلغ لمعانه (+5) اي عند حافة الرؤية بالعين المجردة.

أخيرًا سيكون المريخ في أعلى نقطة فوق الأفق في التجمع الكوكبي وسيكون الكوكب الأحمر ساطعًا إلى حد ما وسيكون بجواره قمر التربيع الأول لشهر رمضان المبارك ويفصل بينهما درجتين، وستكون الأسابيع القليلة القادمة جيدة بما يكفي لرؤية وتصوير الكوكب تمامًا مثل المشتري ثم سيختفي خلف الشمس عندما يصل إلى اقترانه الشمسي.