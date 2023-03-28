تدريب 1348 شاب وفتاة بقرى الأقصر ضمن مبادرة "أملك فى عملك"

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، المرحلة الثانية من مبادرة ( أملك ×عملك ) والتي تعد إحدى مخرجات مؤتمر الشباب في دورته الثانية، والذى كان بعنوان "الشباب في المواجهة"، وتهدف المرحلة الثانية من المبادرة إلى تدريب ثلاثة آلاف شاب وفتاة من محافظة الأقصر ومراكزها المختلفة، وقرى حياة كريمة.

وتم تنظيم فعاليات المبادرة بناءاً على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وتحت إشراف محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر ومتابعة رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة.

كما تهدف المبادرة إلى تعريف الشباب وتوعيتهم بالعمل الريادي وتكوين الأفكار للمشروعات والتحول الرقمي والشمول المالى.

شهدت مراكز محافظة الأقصر تدريب عدد (1348) شاب وفتاة من مختلف القرى والمراكز، خلال الأسبوع الثاني من مبادرة ( أملك ×عملك) بكل مركز موزعين كالآتي :- (مركز الزينية 122 متدرب - مركز أرمنت 350 متدرب - مركز الطود 225 متدرب - مركز اسنا 246 متدرب - مركز القرنة مجموعة أولى 267 متدرب، ومجموعة ثانية 138 متدرب)، ليصل إجمالي المتدربين حتى الآن 2166 متدرباً ومتدربة.

وقالت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، إن المبادرة تهدف إلى توطين فكرة العمل الحر والبحث عن رواد الأعمال ودعمهم بكل الوسائل والآليات وسيتم خلال فترة المبادرة دمج أصحاب الإعاقات السمعية، حيث أن المبادرة يدعمها ويمولها بنك مصر ادارة الشمول المالي، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وحاضنة الأعمال بالأقصر ومؤسسة المنارة والضحى ومبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.