اليوم السابع
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تحرير 32 محضرا تموينيا متنوعا فى حملة مكبرة بساقلته شرقى سوهاج.. صور

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:38 ص
تحرير 32 محضرا تموينيا متنوعا فى حملة مكبرة بساقلته شرقى سوهاج.. صور جانب من الحملة
سوهاج محمود مقبول

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته شرقى محافظة سوهاج ، برئاسة أحمد البدرى رئيس المدينة، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، ومحال بيع السلع والمواد الغذائية، بالاشتراك مع التموين والطب البيطري، استهدفت الحملة المرور على المخابز البلدية ومحلات الجملة ومحلات العطارة،  ومحلات الخضروات والفاكهه، وأسفرت الحملة عن تحرير 32 محضر تمويني متنوع " عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار".

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفي إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان المبارك .

شملت الحملة المرور على المخابز البلدية ومحلات الجملة ومحلات العطارة،  ومحلات الخضروات والفاكهه وأسفرت جهودها عن تحرير 32  محضر مختلف  ومتنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وشدد أحمد البدري  رئيس مركز ومدينه ساقلته علي تكثيف حملات لجنه حمايه المستهلك والضرب بيد من حديد لكل من يخالف التعليمات ويتلاعب بالمواطنين

وكانت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة هلال زكي، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، ومحال بيع السلع والمواد الغذائية، استهدفت جميع قطاعات الحي، بالاشتراك مع " التموين، والصحة، والطب البيطري، ومكتب السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، ومباحث التموين"، وأسفرت الحملة عن تحرير 36 محضرا تموينيا متنوعا، منها "10 مخالفات إدارة محال دون ترخيص، و12 محضر صحة وسلامة مهنية ونظافة، و14 محضر عدم إعلان عن أسعار".


اعمال التنفتيش على محلات ساقلته
اعمال التنفتيش على محلات ساقلته

التاكد من الصلاحية
التاكد من الصلاحية

التاكد من صلاحية المجمدات
التاكد من صلاحية المجمدات

التفتيش على المحلات بساقلته
التفتيش على المحلات بساقلته

التفتيش على محلات الخضروات
التفتيش على محلات الخضروات

متابعة الاعمال بالحملة التموينية
متابعة الاعمال بالحملة التموينية

محلات ساقلته
محلات ساقلته


 

 


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