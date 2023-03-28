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انتهاء المزايدة على لوحة سيارة مميزة قيمتها 50 مليون جنيه اليوم

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:32 ص
انتهاء المزايدة على لوحة سيارة مميزة قيمتها 50 مليون جنيه اليوم لوحة سيارة مميزة
كتب - عبد الرحمن – أحمد عبد الهادى

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أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن انتهاء المزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها 50 مليون جنيه، تحمل رقم (م ي ر - 555) وحتى الآن متزايد عليها شخصان، وينتهي التزايد عليها اليوم 28 مارس الواحدة واربعون دقيقة ظهرا.
 
وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
 
1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
 
 

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لوحات سيارات

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