الكهرباء: استرداد تكلفة محطات سيمنز بعد 5 سنوات بسبب توفير الوقود

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطات سيمنز العملاقة الثلاثة ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة تعمل بأعلى كفاءة تصل إلى أكثر من 65% وبأقل استهلاك الوقود.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القطاع تمكن خلال الـ 3 سنوات الماضية من توفير كميات هائلة من الوقود واستغلاله للتصدير للخارج بفضل التوسعات التى تمت بالشبكة، موضحا أن محطات سيمنز بعد 5 سنوات من تاريخ تشغيلها ستكون وفرت لمصر وقود بنفس قيمة تكلفة إنشائها.

وأشار الوزير إلى أن كمية الوقود التى كانت تستخدم لإنتاج الكيلو وات ساعة تتراوح ما بين 114 و170 لترا، مشيرا إلى أن متوسط الوقود المستخدم حاليا لإنتاج الكيلو وات ساعة لا يتعدى 150 لترا وهو معدل جيد جداً نتيجة رفع كفاءة المحطات القديمة وإنشاء محطات جديدة بأعلى المعايير الدولية أهمها محطات سيمنس العملاقة الثلاثة ببنى سويف و البرلس و العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال شاكر إن الوزارة تستهدف أن تنخفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، لافتا إلى أن الوزارة تخطط لذلك عن طريق التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة و الهيدروجين الاخضر لتوفير الوقود لتستغله الدولة في التصدير للخارج.