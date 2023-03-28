الكشف على277 شخصا بقرية "طوخ دلكا" فى قافلة طبية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء مشروع بيئي تنموي متكامل بقرية " طوخ دلكا " مركز تلا بمحافظة المنوفية وذلك استكمالاً للمشروع القومي حياه كريمة) الذي تتبناه الدولة، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها على تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظات المنوفية والبحيرة يأتي المشروع التنموي المتكامل ضمن مبادرة حياه كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي أصبحت مشروعاً قومياً، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من المشاريع البيئية التنموية سواء بشريه أو بيطريه وزراعية وكذلك تقديم الندوات التوعوية التي تزيد من الوعي التثقيفي لدي المواطنين.

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية الدكتوره شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية .

شملت القافلة الكشف الطبي بالمجان في تخصصات الأطفال والعظام و الباطنه، والعديد من الندوات التوعويه وهى ، ندوة عن السلوك الغذائي السليم فى رمضان حاضر بها الدكتور محمد منير سليمة، دكتوراه فى التغذية ومدير عام المشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات ،ندوة عن "التلوث البيئي وأثره على المجتمع"حاضر بها الدكتور سامي زكريا دكتوراه في العلوم البيئيه ومدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات البيئية ، ندوة بعنوان"التغيرات المناخية ودور المجتمع في مواجهتها" حاضر بها الدكتور سامي زكريا.

وقد حقق المشروع التنموي إقبالاً من أهل القريه حيث بلغ عدد الكشف الطبي حاله وجاء تصنيفها كالآتي "93 حالة عظام ، 82حالة باطنة، 72حالة أطفال؛ آشعة سينية 30 حالة، وحضر الندوات 315 من أهالى القرية وكان إجمالي المستفيدين من المشروع التنموي 589 فردا.