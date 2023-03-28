العاهل الأردني يشيد بمستوى أداء قوات الجيش والأجهزة الأمنية

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أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمستوى المتميز في أداء قوات الجيش والأجهزة الأمنية واجباتهم ومهامهم.



جاء ذلك خلال حضور الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مأدبة الإفطار التي أقامتها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.



وحيا الملك عبدالله الثاني، نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواقعهم كافة.



وحضر المأدبة رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومديرا المخابرات العامة والأمن العام، وضباط وضباط صف وأفراد من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.



وأدى الملك عبدالله الثاني والحضور صلاة المغرب جماعة.