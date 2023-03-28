"الصحة" تكشف خدمات المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير خدمات الرعاية الأولية

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التى تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن خدمات الرعاية الأولية، تتضمن الكشف المبكر عن الأمراض والخدمات الوقائية وخدمات تنظيم الأسرة والتثقيف الصحى والخدمات العلاجية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وحدات الرعاية الأولية تستهدف تحسين خدمات الرعاية الأولية، بهدف دعم وتحسين الصحة العامة، وزيادة العمر للفرد بحوالي 3.7 سنة.

وحول خطة تطوير خدمات الرعاية الأولية ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية قالت وزارة الصحة، تهدف مبادرة وحدات الرعاية الأولية الي تحفيز الطواقم الطبية ومقدمي الخدمة، واستحداث خدمات صحية جديدة، وتحسين الخدمات الحالية، وبناء قدرات الطواقم الطبية وبنية تحتية معلوماتية (تحول رقمي)، وتطوير ورفع كفاءة الإنشاءات.

وتابعت وزارة الصحة إن عدد المستفيدين من مبادة خدمات الرعاية الاولية بلغ 80.545.26 مواطنا، في 21 محافظة، وقالت: تتمثل خدمات تنظيم الأسرة المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية فى الزيارات المنزلية من خلال الرائدات الريفيات، وندوات التوعية الصحية من خلال الرائدات الريفيات، ومتابعة الإمداد بالوسائل وخدمات المشورة والكشف الطبى، وخدمات صرف وسائل تنظيم الأسرة.