السفير الأسترالى محتفيا بالعلاقات مع مصر: مليار دولار أسترالى حجم التجارة

كتبت رباب فتحى

قال سفير أستراليا في مصر الدكتور أكسل وابنهورست، إن المصريين قدموا مساهمة كبيرة لأستراليا ، حيث وُلد في مصر 40 ألف مقيم .

ووفقا لبيان من السفارة الأسترالية صباح اليوم، تحدث السفير وابنهورست عن أوجه التعاون المشتركة الواسعة بين أستراليا ومصر. وسلط الضوء على العلاقة التجارية القوية ، التي بلغت قيمتها مليار دولار أسترالي في العام المالي الماضي (2021-2022)، وأشار إلى أن الصادرات الأسترالية الأكثر قيمة إلى مصر هي الفول.

وأضاف أنه باعتبارهما دولتين جافتين، فإن أستراليا ومصر "لديهما الكثير لكسبه من خلال زيادة التعاون في الممارسات الزراعية للأراضي الجافة وإدارة المياه". بالإضافة إلى ذلك ، ناقش السفير وابنهورست السياحة والآثار ومجالات التعاون الأخرى.



سفارة استراليا

وكانت احتفلت سفارة أستراليا في القاهرة ببداية شهر رمضان المبارك باستضافة إفطار للدفعة الجديدة من الملحقين الدبلوماسيين من وزارة الخارجية المصرية يوم الاثنين 27 مارس. وأوضح البيان أن الهدف من الإفطار مع الدبلوماسيين المصريين الجدد الذين سيكونون مسؤولين عن مستقبل الدبلوماسية المصرية هو تعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين أستراليا ومصر والروابط القوية بين الشعبين.

وهنأ السفير وابنهورست الملحقين الدبلوماسيين على بدء حياتهم المهنية الدبلوماسية ، وقال لهم "من خلال هذا الإفطار ، تريد السفارة الأسترالية مشاركة روح رمضان معكم".



سفارة استراليا 1

ومن جانبه، شكر رئيس المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية السفير وليد حجاج السفير الأسترالي على استضافة الإفطار.

وتظل أستراليا ملتزمة بالعمل مع مصر لتعزيز مجالات الاهتمام المشترك في العلاقات الثنائية، وفقا للبيان.