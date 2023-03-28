الداخلية تطالب الفائزين بحج القرعة بشهادة تحركات.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

طالبت الداخلية الفائزين بحج القرعة بضرورة وجود شهادة تحركات قبل السفر للأراضي المقدسة لأداء الفريضة لهذا العام.

ويتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له ببعض المستندات وهى:

ـ جواز سفر دولي مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على إلا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 30/4/2023م الموافق (10) شوال 1444هـ، ويُراعى تسليم جواز الســـفر الدولي المميكـــــن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.. وسيتم رفض استلام جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - اختلاف الرقم القومي أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

ـ صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

ـ صورة + أصل (للاطلاع) من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات (كوفيد – 19) المُعتمدة دوليًا فى وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة فى خلال (6) أشهر قبل السفر.

ـ البطاقـــة الصحيـــة الصـادرة من وزارة الصــحة والسكان المصرية سارية المفعول والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (135 ACYW) وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (3) سنوات أو أى تطـعيمات أخرى تُقررها وزارة الصــحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى.

ـ تقرير طبى مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصريــة المُعلــن عنها موضـــح به حالته الصـــحية تفصـــيلًا، وأنــه مُعافـى مــن الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التى تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج.

ـ ما يُستجد من أى اشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن.

ـ فيش حج مميكن لكل فائز بقرعة الحج.

ـ بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم (إن وجــدوا) ممــن هـم فــى سن التجنيد ويُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر وتقـوم مناطق التـجنيد بصـرف (تصاريح سـفر مـؤقـتة) بموجـب خطاب موجه من المـركز أو قسم الشــرطة لمنطقة التجنيد يُقـدم للجهـة الأخيرة بمعرفــة المواطــن الفائز بقرعة الحج هذا العام.

ـ عدد (3) صور شخصية حديثة وواضحة مقاس (4×6) مع مراعاة الآتى (ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون- طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70% أو 80% من الصورة - مُراعـــــاة عدم ارتداء الرجـــال أغطـية الرأس البيضـــاء وبالنسبة للسـيدات عدم ارتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصــورة).

ـ تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

ـ شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.