الاميك: بيع 5 آلاف و379 مركبة خلال يناير 2023

كتبت : أمانى سمير

كشف آخر تقريرصادر من "الاميك"، مجلس معلومات سوق السيارات، وجود انخفاض في مبيعات السيارات خلال شهر يناير 2023، بنسبة تجاوزت 74%، حيث أوضح التقرير أن مبيعات كل من السيارات الملاكي، والباصات وسيارات النقل، قد سجل بيع حوالي 5,379 وحدة فقط في يناير 2023 .

وقد تراجعت مبيعات السيارات الملاكي خلال يناير 2023 بنسبة قدرت بنحو 79.9% مسجلة بيع حوالي 3,429 سيارة في يناير 2023 .

كما سجلت مبيعات الحافلات خلال يناير2023 ، وفقًا لتقرير أميك حوالي 1,327 حافلة بنسبة 39% في يناير 2023 ، فيما سجلت مبيعات الشاحنات بيع حوالي 1,140 شاحنة خلال يناير 2023 ، بنسبة قدرت بنحو 61.5 % .