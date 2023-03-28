اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 مارس 2023 01:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الإفتاء: الصوم لا يفسد بما لا يمكن تجنبه كبلع الريق والروائح الطيبة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:49 م
الإفتاء: الصوم لا يفسد بما لا يمكن تجنبه كبلع الريق والروائح الطيبة رمضان فى مصر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت دار الإفتاء أنه لا يفسد الصوم، بما لا يمكن تجنبه كبلعِ الريق وشم الروائح الطيبة وغبار الطريق، وأضافت الدار أن من أفضل الأعمال التي يمكن أن تتقرب بها إلى الله في رمضان تلاوة القرآن؛ فمصاحبة القرآن الكريم في رمضان بالقراءة، والتدبر في آيات الله فرصة عظيمة للحافظ والقارئ.
 
وأضافت الدار أن المحافظة على صلاة الفجر جماعةً في وقتها يُحفز الهمة إلى استكمال باقي أنشطة اليوم، كما ينبغي للصائم الاجتهاد في الذِّكر والدعاء وقراءة القرآن واستلهام المواعظ من الصيام بتذكر الظمأ يوم القيامة، والفرح عند أخذ الكتاب باليمين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: "للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه".
 
وتابعت: يجوز للمرضع الفطر إذا لم تكن لديها القدرة على الصيام، ويجب عليها ذلك إذا كان في صومها خطر على الرضيع، لافتة إلي أن الصوم وسيلة للتحلي بالإخلاص؛ لأن الصائم يعلم أنه لا يطَّلع أحد غير الله تعالى على حقيقة صومه، وأنه إذا شاء أن يترك الصوم دون أن يشعر به أحد لفعل، فلا يمنعه عن الفِطْر إلا اطِّلاعُ الله تعالى عليه، ولا يحثه على الصوم إلا رضاه.
 
وأشارت إلى أن المرأة الحامل يجوز لها الفطر، إذا لم تكن لديها القدرة على الصيام، وذلك بعد الرجوع لأهل التخصص.

دار الافتاء

المرضع

صوم رمضان

الافطار



الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء توضح 12 معلومة عن أحكام زكاة الفطر.. تعرف عليها

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:29 ص

دار الإفتاء: يجب على المرأة مراعاة الضوابط الشرعية عند خروجها للصلاة فى المسجد

الإثنين، 27 مارس 2023 09:31 ص

دار الإفتاء تطالب بعدم إجبار الأطفال على إكمال الصيام إلى آخر النهار

الأحد، 26 مارس 2023 02:30 م

دار الإفتاء توضح حالات إخراج فدية الصيام .. إنفوجراف

الأحد، 26 مارس 2023 11:36 ص

تعرف على مصارف زكاة الفطر بعد تحديدها من دار الإفتاء بـ30 جنيها كحد أدنى

الخميس، 23 مارس 2023 02:23 م

دار الإفتاء توضح كيفية تقسيم الوقت اليومى فى رمضان.. إنفوجراف

الخميس، 23 مارس 2023 11:54 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة