اتفاق أردنى سورى عراقى لبنانى على صيغة للتعاون فى مجالات الزراعة

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اتفق وزراء زراعة الأردن وسوريا والعراق ولبنان، على إيجاد صيغة للتعاون والتنسيق والتكامل في المجالات الزراعية والخدمات المرتبطة بها، لتحقيق أفضل درجات التنسيق في مجال الزراعة والغذاء بين الدول الأربعة، وإنشاء منصة يسجل فيها تبادل البيانات الإحصائية الزراعية.

جاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع الرباعي الذي عقد في دمشق بمشاركة وفود رسمية ترأسها وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلياوي، وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسان قطنا.

وأكد الوزراء، طبقا لبيان وزارة الزراعة الأردنية الاثنين، على ضرورة تشكيل مجموعة عمل من الوزارات الأربعة لخلق شراكات بين وزارات الزراعة في الدول الأربعة مع المنظمات الدولية لإقامة مشاريع إقليمية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية والعواصف الرملية والغبارية، إضافةً إلى المشاريع التي تساعد على تحقيق الأمن الغذائي وتقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا ودعم المشاريع الصغيرة في المناطق الريفية لإيجاد فرص للشباب والنساء وسكان الريف.