اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:10 م
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إنقاذ طفلة بعد ابتلاعها عملة معدنية واستقرارها في المرئ بالغردقة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 09:25 م
إنقاذ طفلة بعد ابتلاعها عملة معدنية واستقرارها في المرئ بالغردقة إنقاذ طفلة بعد ابتلاعها عملة معدنية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت مستشفى حميات الغردقة نجاح الفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد خالد أستاذ الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة الزقازيق في استخراج عملة معدنية من مرئ طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، حيث ابتلعتها اثناء اللهو بها، وتم استخراجها وحالتها الصحية بحالة جيدة بمعاونه، الدكتورة مصطفى عبد اللاه أخصائي التخدير.
 
كانت استقبلت مستشفى حميات الغردقة طفلة تعاني من آلام في البطن وقئ وترجيع مستمر، وعلي الفور تم عمل الأشعة المقطعية، وتبين وجود جسم غريب، وتم إجراء العملية علي الفور لها.
 
وتابع الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجراء العملية، وتحت إشراف الدكتورة رشا عادل، مدير عام الطب العلاجى والدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، والدكتور بدر قاسم مدير مستشفى الحميات. 
 
وعلي الجانب الاخر تمكن الفريق الطبي بقيادة الدكتورعصام بهجات استاذ جراحة والوجه والفكين والتجميل بجامعه جنوب الوادي، بإجراء عملية بمستشفي الغردقه العام لانقاذ مريض تعرض لحادث نتج عنه كسور متعدده  بعظام الجمجمة والفك العلوي وعظام الوجه وجدار العين اليسري واليمني العلوي والسفلي والخارجي وقد تم إجراء عملية جراحة وجه وفكين لتثبيت الكسور بواسطة شرائح ومسامير و8 شرائح.
 
إنقاذ طفله بعد ابتلاعها عمله معدنيه (1)
إنقاذ طفله بعد ابتلاعها عمله معدنيه

إنقاذ طفله بعد ابتلاعها عمله معدنيه (2)
إنقاذ طفله بعد ابتلاعها عمله معدنيه (2)

إنقاذ طفله بعد ابتلاعها عمله معدنيه (3)
إنقاذ طفله بعد ابتلاعها عمله معدنيه (3)
 
 

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