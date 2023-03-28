إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق أسيوط _ سوهاج الزراعي

أسيوط-هيثم البدرى

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط - سوهاج الزراعي ناحية قرية أولاد ابراهيم بمركز أسيوط وتم نقلهم إلى 3 بأسيوط

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي ناحية قرية أولاد إبراهيم.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم 1793 أ ب ن ملاكي والسيارة رقم 6489 ا ط ي ميكروباص.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى 3 مستشفيات مختلفة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.