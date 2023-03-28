اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 مارس 2023 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق أسيوط _ سوهاج الزراعي

الثلاثاء، 28 مارس 2023 01:53 م
إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق أسيوط _ سوهاج الزراعي إسعاف - أرشيفية
أسيوط-هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط - سوهاج الزراعي ناحية قرية أولاد ابراهيم بمركز أسيوط وتم نقلهم إلى 3 بأسيوط
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي ناحية قرية أولاد إبراهيم.
 
انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم 1793 أ ب ن ملاكي والسيارة رقم 6489 ا ط ي ميكروباص.
 
أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى 3 مستشفيات مختلفة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

أسيوط

حوادث اسيوط

حوادث الطرق

مركز اسيوط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة