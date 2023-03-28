اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:24 م
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إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:03 م
إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى انقلاب سيارة-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى طريق أسيوط الغربى إتجاه أكتوبر، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق أسيوط الغربى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.
 

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