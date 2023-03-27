هبوط 12 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الإثنين على رأسها "الخدمات غير المصرفية"

كتب هانى الحوتى

تراجع 12 قطاعًا ب البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.4%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.2%، وهبط قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والسياحة والترفيه بنسبة 1.1%، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 1%، ونزل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%.

كما تراجع قطاعا الموارد الأساسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، 0.3%، 0.2%، على التوالي، فيما ارتفعت 4 قطاعات وهم: الأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء بنسبة 2.9%، 0.8%، 0.3%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.024 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 406.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.1 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.89%، والعرب على 18.4%، واستحوذت المؤسسات على 39.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.3 مليون جنيه، 366 مليون جنيه، 69.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 220.4 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 214.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15950 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2731 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 18846 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6571 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2809 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4184 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3360 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.