نشوب حريق بالخانكة والحماية المدنية تدفع بـ6 سيارات للسيطرة عليها

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة أرض جمعية النصر بأبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية ، نشوب حريق هائل بمصنع فوم، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ6 سيارات إطفاء لموقع الحريق لسرعة السيطرة عليها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمصنع فوم بأرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجري الدفع بـ6 سيارات إطفاء لموقع الحريق، للسيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما جرى الدفع بسيارات الإسعاف لسرعة التعامل ما إذا كان هناك مصابين أم لا، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمصنع فوم بمنطقة بأرض جمعية النصر بأبو زعبل دائرة مركز الخانكة.