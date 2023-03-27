نجاة قائد شرطة ماريوبول من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة وضعت أسفل سيارته

وقال ممثل أجهزة الأمن المذكورة لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين:" القنبلة كانت مثبتة أسفل سيارة قائد شرطة ماريوبول، ميخائيل موسكفين، عندما كان بجوار السيارة"، مشيرا إلى أن إصابته ليست خطيرة.

وأضاف:"لم يحتاج قائد الشرطة لنقله إلى المستشفى".وأوضح أن الخبراء الجنائيين يعملون في مكان محاولة الاغتيال، بينما يجري البحث عن الجناة.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعلن في 21 أبريل الماضي استيلاء القولت الروسية على مدينة ماريوبول الأوكرانية. وكانت القوات الروسية حاصرت حوالي 2000 من القوات الأوكرانية ومسلحي تنظيم "آزوف" (المحظورة في روسيا) في منطقة مصنع "آزوفستال"، حتى استسلموا في 20 مايو من العام الماضي.