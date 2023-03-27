نتنياهو داعيا المحتجين للتصرف بمسؤولية ودون عنف: نحن أخوة

وكالات

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، "المحتجين على خطة حكومته لإجراء تعديلات قضائية إلى التصرف بمسؤولية ودون عنف".

وقال نتنياهو، عبر حسابه على تويتر، "أدعو جميع المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية ودون عنف، نحن إخوة".

وكان قد أعلن قادة الاحتجاجات الشعبية ضد تشريعات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغييرات جذرية بنظام القضاء، اليوم الاثنين، أنه "سيتم شلّ الدولة" لحين إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقف هذه التشريعات "مشروع تعديل النظام القضائي" المثيرة للجدل .