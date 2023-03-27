اليوم السابع
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نتنياهو داعيا المحتجين للتصرف بمسؤولية ودون عنف: نحن أخوة

الإثنين، 27 مارس 2023 05:00 م
نتنياهو داعيا المحتجين للتصرف بمسؤولية ودون عنف: نحن أخوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
وكالات

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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، "المحتجين على خطة حكومته لإجراء تعديلات قضائية إلى التصرف بمسؤولية ودون عنف".
 
وقال نتنياهو، عبر حسابه على تويتر، "أدعو جميع المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية ودون عنف، نحن إخوة".
 
وكان قد أعلن قادة الاحتجاجات الشعبية ضد تشريعات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغييرات جذرية بنظام القضاء، اليوم الاثنين، أنه "سيتم شلّ الدولة" لحين إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقف هذه التشريعات "مشروع تعديل النظام القضائي" المثيرة للجدل .

وكان قرار "نتنياهو" بإقالة وزير دفاعه المنتمي لحزبه يوآف جالانت (ليكود) قد تسبب في إشعال غضب المتظاهرين وخروجهم بعشرات الآلاف إلى الشوارع الليلة الماضية. وأغلق المتظاهرون شوارع ومفترقات طرق مركزية، وجرت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة. 

وأعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل أنه إلى حين وقف تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء وإجراء حوار مع معارضيها، فإنه سيجري "إضراب كامل في جهاز الصحة". ويشمل الإضراب جميع المستشفيات الحكومية والعيادات، وستعمل لجنة خاصة على إقرار علاجات وخدمات ضرورية .

وهدد رئيس الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمل الإسرائيلية) أرنون بار دافيد، بإعلان إضراب شامل في المرافق الاقتصادية في حال لم يعلن عن وقف التشريعات القضائية اليوم.

وأعلن مطار بن جوريون أنه ابتداءً من صباح اليوم لن تقلع طائرات من المطار.

 

 


إسرائيل

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بنيامين نتنياهو

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