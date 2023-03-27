نائب رئيس مدينة الجيزة يتابع مشروعات التطوير بالمحاور المرورية الجديدة.. صور

كتبت - مرام محمد

تفقد عبد الله عبد العظيم نائب رئيس مدينة الجيزة ، عددا من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظه الجيزة؛ للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف بمراكز ومدن المحافظة والتأكيد على تكثيف حجم الأعمال للتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تتفيذ المشروعات.

وشملت جولة نائب رئيس مدينة الجيزة، تفقد سير العمل بمشروع محور عمرو بن العاص بطول 5كم وهو محور عرضي هام يربط الدائري الشمالى بالجنوبي مما يجعله إضافة للمحاور العرضية بمدينة الجيزة، بالإضافة إلى محوري البحر الأعظم والمريوطية.

كما تفقد نائب رئيس المدينة، مشروع امتداد محور عرابي بطول 5كم الذي يربط محور 26 يوليو بمحور المهندس شريف اسماعيل بمحور ناهيا ويمتد إلى طريق صفط كرداسة حتى التقاءه مع محور المنشية.

وتابع نائب رئيس مدينة الجيزة، سير العمل بمحور الكابلات بطول 12كم والذي يربط طريق ك 26 شمال حتى طريق مصر اسكندريه جنوبا، ويمثل شريان تنميه للمنطقه الصناعية والاستثمارية بمحافظة الجيزة.

وتتواصل كافة جهود الأجهزة المعنية للانتهاء من هذه المشروعات نهايه العام الحالي، وذلك ضمن خطة الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية بالجيزة.