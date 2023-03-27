وقالت هاريس "نتطلع إلى هذه الزيارة باعتبارها بيانا إضافيا للعلاقة والصداقة طويلة الأمد والدائمة بين شعب الولايات المتحدة وشعب القارة الأفريقية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.



وذكرت المسؤولة الأمريكية أنها تريد تعزيز النمو الاقتصادي والأمن الغذائي ورحبت بفرصة "مشاهدة الابتكار والإبداع الاستثنائي الذي يحدث في هذه القارة".



ومن المقرر أن تلتقي هاريس اليوم مع رئيس غانا نانا أكوفو-أدو لمناقشة التحديات الاقتصادية والأمنية، ومن المتوقع أن يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا في أعقاب الاجتماع.



وبعد زيارة غانا ستتوجه هاريس لزيارة تنزانيا وزامبيا، ومن المقرر أن تعود إلى واشنطن في 2 أبريل.